Juzdan Yılbaşı Çekilişi: 10 Kişiye Akıllı Telefon (10 Ara 2025–23 Oca 2026)

Akbank'ın Juzdan platformu, 10 Aralık 2025-23 Ocak 2026 tarihleri arasında 10 kullanıcıya akıllı telefon hediye ediyor; katılım uygulama girişi ve QR ödemeyle sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:32
Juzdan yılbaşı çekilişiyle 10 kullanıcıya akıllı telefon

Akbank’ın Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartı kullanıcılarına açık dijital ödeme platformu Juzdan, yılbaşı dönemine özel çekiliş kampanyasını duyurdu. 10 Aralık 2025 - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte toplam 10 şanslı kullanıcı akıllı telefon kazanacak.

Nasıl katılınır?

Çekilişe katılmak için kullanıcıların uygulama üzerinden "Uygulamaya Giriş Yap" ve "QR ile Öde" kampanyalarına katılmaları yeterli. Juzdan’a ne kadar sık giriş yapılır ve QR ile ödeme o kadar fazla yapılırsa çekilişte kazanma şansı artıyor.

Çekiliş haklarının dağılımı

Kampanya süresince her gün uygulamaya giriş yapan kullanıcılar günlük 1 çekiliş hakkı kazanıyor. QR ile yapılan ödemelerde ise günlük limit olmaksızın çekiliş hakkı elde edilebiliyor. Her bir kategoride kazanılabilecek hak sayısı en fazla 45 ile sınırlı; böylece bir katılımcı toplamda en fazla 90 çekiliş hakkı elde edebiliyor.

Detaylar ve kampanya kuralları için Juzdan uygulamasını ziyaret edin ve belirtilen tarihler arasında katılımınızı gerçekleştirin.

