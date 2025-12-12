İstanbul'da Mezarlık Ücretlerine Yüzde 200 Zam: Boş Mezar 53 bin 712 Lira

İBB Meclisi Aralık toplantısında kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda yapılan oylama ile kentteki mezarlık ve cenaze hizmetleri tarifesinde geniş kapsamlı artışlar kabul edildi. Zamlı tarifenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Toplantı, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmelerde 2026 yılı mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alındı ve teklif edilen zam oranları oylama ile kabul edildi.

Tarifede gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi bazı hizmetlerin ücretsiz verilmeye devam edeceği belirtildi.

Yeni ücretlerde öne çıkan kalemler

Meclis kararına göre cenaze ve mezarlık ücretlerinden bazıları şu şekilde belirlendi: Tabutlu defin ücretinin Bin 184 liradan yüzde 100 zamla 2 bin 368 liraya, briket lahit 3 bin 700 liradan 7 bin 400 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 5 bin 968 liradan 11 bin 936 liraya, tek katlı lahit mezar 9 bin 240 liradan 18 bin 480 liraya, çift katlı lahit mezar 12 bin 340 liradan 24 bin 680 liraya yükseldi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet mezarlıklarında 17 bin 904 lira olan yer bedeli yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı. Aynı grup için cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltildi.

İkinci grupta (Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar) 3 bin 248 lira olan yer bedeli 6 bin 496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 384 liradan 44 bin 768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 liradan 89 bin 536 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 3 bin 248 liradan 6 bin 496 liraya yükseldi.

Üçüncü grupta (Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı) yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 14 bin 928 liradan 22 bin 392 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin 456 liradan 11 bin 184 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'yı kapsayan dördüncü grupta yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 7 bin 152 liradan 10 bin 728 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3 bin 584 liradan 5 bin 376 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda ise cenaze için yer bedeli Bin 360 liradan 2 bin 720 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 14 bin 336 liradan 28 bin 672 liraya, boş mezar yeri 23 bin 280 liradan 46 bin 560 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 544 liradan bin 88 liraya çıkarıldı.

Çeşme su kullanım bedeli ise yüzde 710,90 zamla 500 bin lira olarak belirlendi.

Yeni tarifelerle birlikte mezarlık hizmetleri ve yer bedellerindeki artışlar, İBB Meclisi kararıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

