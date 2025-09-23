Berri: İsrail Tüm Lübnan'ı Hedef Alıyor, Karşı Koymak Ulusal Sorumluluktur

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in tüm Lübnan'ı hedef aldığı uyarısında bulunarak, tehditlere karşı koymanın kolektif bir ulusal sorumluluk olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:07
Savaşın birinci yılı ve ulusal tepki çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, İsrail'in hedefinin belirli bir grup, bölge veya mezhep olmayıp tüm Lübnan ve tüm Lübnan halkı olduğunu belirtti. Berri, bu tehdide karşı durmanın kolektif bir ulusal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Berri, İsrail'in Lübnan'a başlattığı savaşın birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail tehdidi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri ile Beyrut yönetiminin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berri, İsrail'in saldırgan niyetlerinin sınırlandırılamayacağını ifade ederek, "İsrail'in saldırgan niyetleri belirli bir grup, bölge ya da mezheple sınırlı olmayıp, tüm Lübnan'ı ve tüm Lübnan halkını hedef almaktadır. Bu tehditlere karşı durmak, kolektif bir ulusal sorumluluktur." dedi.

ABD'li Temsilci Barrack'ın "Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması ve Lübnan'ın bu çerçevede somut adım atması gerektiği" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Berri, hükümete yönelik şu çağrıyı iletti: "Lübnan hükümeti, ordu ve direnişe ilişkin ABD'li Temsilci'nin (Barrack) biçim ve içerik açısından kabul edilemez ve hatta önceki açıklamalarıyla çelişen sözleri konusunda, gecikmeden resmi bir tutum ortaya koymalı."

Berri, İsrail'in saldırıları sırasında uluslararası alanda yasaklı silahlar kullanarak onlarca köy, kasaba, sınır kenti ve tarım alanını tahrip ettiğini ve en ağır askeri ile siyasi terör yöntemlerini uyguladığını vurgulayarak, Lübnan hükümetine ülkenin güneyinde zarar gören halka karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Berri, Lübnan'ın İsrail'le 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ancak İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek Lübnan topraklarına ve halkına karşı saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Habere göre, İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırı Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti. İsrail ayrıca, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede hâlen işgalini sürdürüyor.

