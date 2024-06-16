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Besiciler sıcaktan bunalan mandaları derede serinletti

Aşırı sıcak geçen Kurban Bayramı’nda bir besici, bunalan mandalarını dereye sokarak serinletti.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:46
Besiciler sıcaktan bunalan mandaları derede serinletti

Diyarbakır’da besicilik yapan 29 yaşındaki Vedat Kaya, aşırı sıcaktan etkilenene mandalarını Devegeçidi mevkisinde yer alan dereye getirerek serinletti. Günün sıcak saatlerinde suya giren mandalar, hava sıcaklığının düştüğü saatlerde sudan çıkıp otlamaya gidiyor. 

Her gün mandalarını 11.00 sularında Devegeçidi’nde yer alan dereye getiren besici Vedat Kaya, mandaların yaklaşık 5 saat suda beklediğini ifade etti. Köyde yalnızda manda beslediklerini ve 70 mandası olduğunu söyleyen Kaya, yaz aylarında Diyarbakır’ın çok sıcak olduğunu söyledi. Dereye gelerek hem kendilerini hem de mandaları serinlettiklerini söyleyen Kaya, 4 ay boyunca bu süresin devam ettiğini vurguladı. 

Diyarbakır’da hava 42 dereceyi görecek! 

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın Kurban Bayramı boyunca sıcak olacağını açıkladı. Bugün 39 derece olan hava sıcaklığının yarın 40 dereceye, üçüncü gün 41 ve dördüncü gün de 42 derece olmasının beklendiğini duyurdu. 

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