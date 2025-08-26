Beşiktaş Belediyesi'nde 29 Ekim İddianamesi Kabul Edildi — 8 Şüpheli, Duruşma 30 Ekim'de

Beşiktaş Belediyesi'nde 29 Ekim İddianamesi Kabul Edildi

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme incelemesi tamamlandıktan sonra, sanıklardan Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 30 Ekim tarihinde görülecek.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alırken, toplam 8 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Soruşturmanın, 25 Şubat'ta başsavcılığa yapılan ihbar üzerine başladığı belirtildi.

İddianamede, Beşiktaş Belediyesinden "ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş" firmasının doğrudan temin yoluyla iş aldığı, teknik şartnamenin şüpheli Mehmet Mandacı ve Sena Ayata tarafından hazırlandığı ifade edildi. 24 Ekim 2019'da eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat oluruyla piyasa araştırması, kontrol ve kabul komisyonlarının oluşturulduğu, üç şirketten yaklaşık maliyet ve fiyat teklifi alındığı aktarıldı.

İddianamede, ÖMK Taşımacılık'ın 84.100 lira artı KDV ile en uygun teklifi verdiği ve işi aldığı; firmanın 5 Kasım 2019'da 99.238 lira tutarında (84.100 + KDV) fatura kestiği, belediyeden 12 Aralık 2019'da 98.440 lira'nın gönderildiğinin görüldüğü belirtildi. Ayrıca 28 Ekim 2019'da mal kabul tutanağı düzenlendiği ve bunun şüpheli Mehmet Mandacı tarafından onaylandığı vurgulandı.

İddianamede, satın alma talep formunda yer alan ürün sayısı ile teknik şartnamedeki ürün sayısının farklı olduğu, ürünlerin eksik olmasına rağmen kabul işlemlerinin Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata tarafından yapıldığı ifade edildi. Firmanın ticaret sicil kayıtları incelendiğinde faaliyet alanının başlangıçta şehirler arası yük taşımacılığı olduğu, ancak 30 Ekim 2019'da verilen dilekçeyle faaliyet alanına gösteri ve etkinlik organizasyonunun eklendiği, teklif verme yeterliliği bulunmayan firmanın işi aldıktan sonra faaliyet alanını değiştirdiği tespitine yer verildi.

Suçlamalar ve Ceza İstemleri

İddianamede, şüpheliler Alican Abacı, İsmet Abacı, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın birlikte hareket ederek doğrudan temin yoluyla yapılan hizmet alımını organize ettikleri, işi alma yeterliliğine sahip olmayan firmayı işe soktukları, eksik malzemeyi tam gösterdikleri ve gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek usulsüzlükleri gizlemeye çalıştıkları değerlendirildi. Bu fiiller nedeniyle şüphelilerin en baştan itibaren Beşiktaş Belediyesini zarara uğratmak ve kendilerine kazanç sağlamak amacıyla hareket ettikleri belirtildi.

Başsavcılık, şüpheliler Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, İsmet Abacı ve Hakan Ateş hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Diğer şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata'nın ise "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; kamuoyunun bilgisine sunulur.