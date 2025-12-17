DOLAR
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi

Beşiktaş Belediyesi, Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda düzenlediği eğitimle ikinci sınıf öğrencilerine arama-kurtarma ve afet bilinci kazandırdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:36
Eğitim Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda gerçekleşti

Beşiktaş Belediyesi, Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda düzenlediği etkinlikle ilçede eğitim gören ikinci sınıf öğrencilerine afet bilinci kazandırdı. Eğitim kapsamında miniklere arama-kurtarma çalışmaları, deprem anında yapılması gerekenler ve afet farkındalığı konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Afet Yönetim Merkezi (AYÖM) tarafından gerçekleştirilen programda öğrenciler, afet bilinçlendirme amaçlı çizgi film izledi ve eğitmenlerden uygulamalı bilgiler aldı. Arama kurtarma ekipleri, merkezin görevlerini anlatarak herhangi bir afet sonrası yürütülen çalışmaları paylaştı.

Eğitimde, arama-kurtarma malzemelerinin nasıl taşındığı ve afet sırasında hangi amaçlarla kullanıldığı gibi temel konulara dikkat çekildi. Öğrenciler, konteyner içinde yer alan malzemeler hakkında bilgi alırken arama-kurtarma köpeğini yakından izleme fırsatı buldu.

Görevli açıklaması ve materyal dağıtımı

Sinem Acıbadem: “Beşiktaş bölgesinde anaokulu dahil olmak üzere devlet ve özel okullarda okuyan öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Çocuklar aldıkları eğitimle afetle ilgili farkındalık kazandı. İki tane arama kurtarma köpeğimiz var. Çocuklar gözlem yaparak arama kurtarma köpeklerinin ne işe yaradığını öğrendi. Deprem anından neler yapılması gerektiğini anlattık.”

Eğitimin sonunda Beşiktaş Belediyesi arama kurtarma ekipleri, öğrencilere afet farkındalık kitapçığı dağıtarak verilen bilgilerin pekiştirilmesini sağladı.

