Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada yangın, çevre binalara sıçradı

Beşiktaş'ta ahşap binada yangın—çevre binalara sıçradı

İstanbul Beşiktaş'ta, Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Müdahale ve güvenlik

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Olay yerinde görevli polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Görsel etkiler ve durum

Yangından yükselen yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından de görüldü. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

