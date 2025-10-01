Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada yangın, çevre binalara sıçradı

Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binada çıkan yangın çevre binalara sıçradı; itfaiye müdahalesi ve tahliyeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:03
İstanbul Beşiktaş'ta, Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Müdahale ve güvenlik

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Olay yerinde görevli polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Görsel etkiler ve durum

Yangından yükselen yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından de görüldü. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

