Beşiktaş'ta 3 Katlı Ahşap Binada Yangın Söndürüldü

Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada çıkan yangın çevre binalara sıçradı; itfaiye söndürdü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:52
Güncelleme 2: Yangının söndürüldüğü bilgisi eklendi.

Olay

İstanbul Beşiktaş'ta, Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı yapılara sıçradı. Oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yanan bina bir süre sonra tamamen çöktü.

Sökülerek kopan parçalar nedeniyle sokakta bulunan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada hasar meydana geldi. Bölgedeki hasar drone ile havadan görüntülendi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

