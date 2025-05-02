Beşiktaş'ta Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşların Tepkisi Büyüyor

Beşiktaş'ta bazı mahallelerde çöplerin toplanmaması, ilçe sakinleri ve esnafı derinden rahatsız ediyor. Mecidiye Mahallesi Büyükkuyu Sokak'ta yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Akça, bir haftadır çöplerin toplanmadığını belirtti.

Akça, çöp yığınlarından yayılan kötü kokunun artarak devam ettiğini ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Çünkü her gün 10 çöp toplama aracı geliyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir hal çare düşünseler çok güzel olacak. Biz artık bu işten bıktık," dedi.

Aynı sokakta çalışan Koray Çilekçi ise, "Her taraf pislik içinde. Şikayetimiz bu. Belediyeden tek istediğimiz şey çöplerin toplanması. Onu da kaç gündür yapamıyorlar. Bundan birkaç ay önce de aynı sorun yaşandı. Maaşları ödenmediği için işçiler çalışmıyorlarmış. Bu, neredeyse 2-3 ayda bir Beşiktaş’ta devamlı tekrarlanan bir olay," şeklinde konuştu.

Çilekçi, kediler için hazırlanan yuvaların ve skuterlerin çöp yığınları arasında kalmasına da dikkat çekti. "Araçlarımızı bile düzgün park edemiyoruz. Çok mağdur olduk," diyen Çilekçi, CHP Genel Başkanı'nın mitinglerde ifade ettiği destek yerine işçilerin maaşlarının ödenmesini talep etti.

Ortaköy'de lastikçilik yapan Cenk Karahan, bu durumun yeni olmadığını ifade ederek, "Dönem dönem birçok belediyeden bu konuda çok mağdur ve şikayetçiyiz. Bunları defalarca fotoğrafladım. Bildirdiğimiz halde bu durumu sık sık yaşıyoruz," dedi.

Karahan, işçilerin maaşlarının düzenli ödenmediği için çöplerin toplanmadığını düşündüğünü belirtti. Belediyelerin esnafın sorunlarını dinlemediğini vurguladı.

Ortaköy'de bir çay ocağı işleten Hasan Budak da çöp yığınlarının çirkin bir görüntü oluşturduğuna dikkat çekti. Budak, "Bu durum 2 ay önce de olmuştu, şimdi tekrar birikti. Çöpler 2-3 gündür alınmıyor ve kokusu rahatsız edici," diyerek yetkililerin bu duruma acilen el atmasını istedi.

Beşiktaş’ta bazı mahallelerde toplanmayan çöplerden rahatsız olan ilçe sakinleri ve esnaf, belediye yetkililerinden sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.

Beşiktaş’ta bazı mahallelerde toplanmayan çöplerden rahatsız olan ilçe sakinleri ve esnaf, belediye yetkililerinden sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.