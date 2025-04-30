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Beşiktaş'ta Hanutçuluk Yapan 4 İşletme Kapatıldı

Beşiktaş'ta hanutçuluk yapan 4 kumpir işletmesi geçici olarak kapatıldı. Denetimler sonucu 20 işletmeye de ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:26
Beşiktaş'ta Hanutçuluk Yapan 4 İşletme Kapatıldı

Beşiktaş'ta Hanutçuluk Önleniyor

Beşiktaş'ta, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kumpir işletmesi geçici olarak kapatıldı. Bu karar, Beşiktaş Belediyesi tarafından alınan önlemlerle hayata geçirildi.

Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapılan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonucunda, hanutçuluk yaparak çevre sakinlerini rahatsız eden 4 işletme eğitimleri tamamlanana kadar kapatılırken, 20 farklı işletmeye de cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, yaptığı açıklamada, ilçede huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, Kaymakamlık ile işbirliği içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Beşiktaş'ta, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4...

Beşiktaş'ta, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4 işletme geçici olarak kapatıldı.

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