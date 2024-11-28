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Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ve Velat Can'ı bulmak için arama çalışmaları 5. güne girdi, aile faaliyetleri yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:03
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Kardeşleri Arama Çalışmaları Sürüyor

Beşiktaş'ta, 23 Kasım'da denize düşen Ayşe (29) ve kardeşi Velat Can'ın (23) arama çalışmaları 5. günde devam ediyor. Olayın yaşandığı Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde kaybolan iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor.

Arama Faaliyetlerine Aile Desteği

Arama ekipleri, denizi dalgıçlar ve havadan dronlarla tararken, kaybolan kardeşlerin aile üyeleri de faaliyetleri yakından takip ediyor. Aile, aramalara destek olmak amacıyla botlara binerek su üzerinde de etkinlikle bulunuyor.

Olayın Ayrıntıları

Önceki gün yürüyüş yapmakta olan Ayşe Can ve Velat Can, Bebek sahilinde denize düşmüş ve Velat Can, ablasını kurtarmak amacıyla suya atlamak zorunda kalmıştı. Kardeşlerden haber alamayan ebeveynler, durumu hemen polise bildirmişti. İspanya'dan 14 Kasım'da Türkiye’ye tatil için gelen kardeşlerin, 25 Kasım'da Diyarbakır'a aileleriyle dönmesi bekleniyordu. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki bir otelde kaldıkları tespit edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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