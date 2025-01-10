Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şahıs Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beşiktaş'ta, bir kişinin yolda yürüyen kediyi hedef alarak tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın gerçekleştiği anlar, Ulus Mahallesi'nde bir sitenin önünde kaydedildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde, caddede ilerleyen bir kişi, önünden geçen bir kediyi yanına çağırdı. Ancak kedinin yanına gelmesiyle birlikte, saldırgan kediye tekme attı. Bu darbenin etkisiyle yavru kedi savrularak yaralandı, ancak saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu tür hayvanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yetkililerin daha fazla önlem alması bekleniyor.

Kediye tekme atan kişinin kayıtlardaki görüntüleri, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.