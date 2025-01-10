Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şahıs Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beşiktaş'ta bir kişi, yolda yürüyen kediye tekme attı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:48
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şahıs Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şahıs Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beşiktaş'ta, bir kişinin yolda yürüyen kediyi hedef alarak tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın gerçekleştiği anlar, Ulus Mahallesi'nde bir sitenin önünde kaydedildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde, caddede ilerleyen bir kişi, önünden geçen bir kediyi yanına çağırdı. Ancak kedinin yanına gelmesiyle birlikte, saldırgan kediye tekme attı. Bu darbenin etkisiyle yavru kedi savrularak yaralandı, ancak saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu tür hayvanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yetkililerin daha fazla önlem alması bekleniyor.

Kediye tekme atan kişinin kayıtlardaki görüntüleri, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
3
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
4
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!