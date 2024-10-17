Beşiktaş'ta Silahlı Olay: Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Gelişimi

Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, silah kullanarak büyük bir paniğe yol açtı. Serdar A. isimli bilişim öğretminin, okul müdür yardımcısıyla yaşadığı bir tartışma esnasında silah çekmesi üzerine olay adli bir boyuta taşındı.

Gözaltı Süreci

İhbar üzerine okulda yapılan müdahale ile Serdar A. gözaltına alındı. Sorgulama sırasında 34 yaşındaki öğretmenin, 5 yıl önce eşinden boşandığı ve son 2 yıldır çalıştığı okulda sürekli bir baskı altında kaldığını iddia ettiği öğrenildi.

Mobbing İddiaları

Serdar A., okul müdürü tarafından başka bir yere tayin edilmekle tehdit edildiğini ve bu nedenle müdüre karşı düşmanlık beslediğini ifade etti. Olay anında silahının tutukluk yaptığını belirten öğretmen, okulun bahçesine çıkarak havaya ateş açmıştı.

Adli Süreç

Silahı ruhsatsız olan öğretmenin, üzerinde ve çantasında toplamda 10 fişek ve 3 bıçak bulundu. Yapılan işlemlerin ardından Serdar A., adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve öğretmenin savunması, ilerleyen günlerde yapılacak duruşmalarla birlikte netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi.