Beşiktaş’taki yangında ölenlerin kimlikleri ve yangının çıkış nedeni belli oldu

Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Çok katlı bir binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında meydana gelen yangının, tadilat sırasında çıkmış olabileceği ifade ediliyor. Yangında hayatını kaybeden kişilerin kimliği, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sonrasında ortaya çıktı.

Beşiktaş’taki yangından hayatını kaybeden isimler şu şekilde: Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59).

Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu bir şahsın ise kimliği henüz belirlenemedi.

Yangın nasıl çıktı?

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı yangının, nasıl çıktığı da tespit edildi. Yangının tadilat çalışmaları sırasında meydana geldiği, tadilatta kullanılan elyaf malzemenin tüp patlaması ile tutuştuğu belirtildi. Yangında ölen kişilerin, bu esnada çıkan dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmiş oldukları da ifade edildi. Yapılan tespite göre, tek kapılı mekanda, içeride bulunan kişilerin mahsur kalarak zehirlendi.