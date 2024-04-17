Beşiktaş yangınında hayatını kaybeden ailelerin yakınları için 14.5 milyon TL yardım toplandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Beşiktaş’ta çıkan yangında hayatını kaybetmiş olan 29 işçinin aileleri için başlatılan yardım kampanyasında 14 milyon 500 bin TL’lik para toplandığını ve bu yardımın İstanbul Valiliği’ne teslim edilmiş olduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte düzenledikleri 'Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası'nın tanıtımı sırasında, Beşiktaş yangın faciasında ölen işçilerin ailelerine yönelik yardım kampanyası da başlattıklarını ve bu kampanyada 14 milyon 500 bin TL tutarında yardım toplandığını belirtti.

İstanbul Valiliği’ne teslim eden yardımın, ailelere eşit bir şekilde dağıtılacağını belirten Bolat, sorumluların ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.