Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Beşiktaş yangınında hayatını kaybeden ailelerin yakınları için 14.5 milyon TL yardım toplandı

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan yanın faciasında hayatını kaybetmiş olan 29 işçinin yakınları için 14 milyon 500 bin TL’lik yardım toplandı. Toplanan yardımlar, İstanbul Valiliği’ne teslim edildi. Miktarın, ölen işçilerin ailelerine eşit bir şekilde dağıtılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:57
Beşiktaş yangınında hayatını kaybeden ailelerin yakınları için 14.5 milyon TL yardım toplandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Beşiktaş’ta çıkan yangında hayatını kaybetmiş olan 29 işçinin aileleri için başlatılan yardım kampanyasında 14 milyon 500 bin TL’lik para toplandığını ve bu yardımın İstanbul Valiliği’ne teslim edilmiş olduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte düzenledikleri 'Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası'nın tanıtımı sırasında, Beşiktaş yangın faciasında ölen işçilerin ailelerine yönelik yardım kampanyası da başlattıklarını ve bu kampanyada 14 milyon 500 bin TL tutarında yardım toplandığını belirtti. 

İstanbul Valiliği’ne teslim eden yardımın, ailelere eşit bir şekilde dağıtılacağını belirten Bolat, sorumluların ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi

Cep telefonu kullananlar dikkat! Artık kullanmadığınız bakiye 15 günde IBAN'a yatacak

KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Araç sahiplerini çıldırtan zam yolda! O tarihten önce depoyu fullemeyen faka basacak!

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

Çocuğunuzun doğum yılına göre ödeme! Kadınlara aylık 11.255 TL'lik dev destek geliyor

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!