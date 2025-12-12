DOLAR
Besni'de Eşini ve Bacanağını Öldüren Şahıs Yakalandı

Adıyaman Besni'de eşini ve bacanağını öldüren Ahmet Ayten, Gölbaşı'nda yakalandı; tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:49
Olayın Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Aşağısarhan Mahallesi'ndeki evinde meydana gelen olayda, Ahmet Ayten isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle eşini Selvi Sarı (35) ve bacanağı Muharrem Arslan (55)'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, önceki gece gerçekleşti. Failin saldırının ardından olay yerinden kaçtığı, sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme yaptığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süren aramanın ardından, her yerde aranan Ahmet Ayten, polis ekiplerinin çalışmasıyla Gölbaşı ilçesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor.

