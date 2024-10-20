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Beşşar Esed ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Şam'da Görüştü

Beşşar Esed, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Suriye-Ürdün ilişkilerini ve mülteci konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:51
Beşşar Esed ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Şam'da Görüştü

Görüşmenin Detayları

Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Ürdün Kralı'nın Mesajları

Görüşme sırasında, Eymen es-Safedi Esed'e Kral 2. Abdullah'ın Suriye ile ilgili bazı ikili ve bölgesel konulara dair sözlü mesajlarını iletti. İki yetkili, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için sürdürülen çalışmaların önemini vurguladı ve güvenli bir dönüş ortamı oluşturulmasının temel gereklilik olduğunu belirtti.

Tarihsel Bağlam

Bu görüşme, Suriye iç savaşının patlak vermesinin üzerinden geçen yıllar süresince gerçekleşen önemli bir temas niteliğindedir. Eymen es-Safedi, Suriye'ye resmi bir ziyarette bulunan ilk Ürdün Dışişleri Bakanı olarak 15 Şubat 2023 tarihinde bu ülkeyi ziyaret etmişti.

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