Bessent: Rusya'ya Baskı Artırılabilir — ABD ve AB İşbirliği Şart

Bessent: Rusya'ya baskıyı artırmaya hazırız

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bağlamında Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya hazır olduklarını ancak bunun için Avrupalı ortakların da desteğinin şart olduğunu söyledi. Bessent açıklamasını NBC News'in Meet the Press programında yaptı.

AB ile eşgüdüm zorunlu

Bessent, programda şu değerlendirmeyi paylaştı: "Rusya'ya baskıyı artırmaya hazırız ancak Avrupalı ​​ortaklarımızın da bizi takip etmesi gerekiyor çünkü ABD ve Avrupa Birliği (AB) bunu birlikte yaparsa, Ukrayna ordusunun ne kadar dayanabileceği ile Rus ekonomisinin ne kadar dayanabileceği arasında bir yarışa gireceğiz."

Yaptırımların etkisi

Bessent, ABD ve AB'nin devreye girerek Rus petrolü satın alan ülkelere daha fazla yaptırım ve ikincil tarifeler uygulaması durumunda Rus ekonomisinin çökeceğini savundu ve bunun sonucunda Vladimir Putin'in müzakere masasına oturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Tarifeler ve hukuk süreci

Bessent, Başkan Donald Trump yönetiminin söz konusu tarifelere ilişkin olarak, Federal Temyiz Mahkemesinin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurmayı planladığını belirterek: "Yüksek Mahkemede kazanacağımızdan eminim ancak izleyebileceğimiz birçok başka yol var."

Ayrıca temyiz mahkemesi kararının "Trump'ın müzakerelerde elini zayıflattığını" vurgulayan Bessent, Yüksek Mahkemenin başvuruları reddetmesi durumunda tarifelerden elde edilen gelirlerin yaklaşık yarısını iade etmek zorunda kalacaklarını ve bunun ABD hazinesi için "korkunç" olacağını ifade etti.