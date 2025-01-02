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Beştepe Millet Camisi'nde Özel Regaip Gecesi Programı Düzenlendi

Regaip Gecesi, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen özel programla kutlandı. İlahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kandil simidi ve şerbet ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:05
Beştepe Millet Camisi'nde Özel Regaip Gecesi Programı Düzenlendi

Regaip Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde Coşkuyla Kutlandı

Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından Regaip Gecesi Özel Programı düzenlendi. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu anlamlı gece dolayısıyla yapılan programda, imam hatipler Fatih Kaya, Muhammed Sizcan, Mustafa Orhan ve Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Abdurrahman Sadien ile Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Cami Atmosferinde Dolaşan İlahi ve Dualar

Yenimahalle İlçe Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından okunan ilahilerle zenginleşen programda, katılımcılar salavat getirerek dua etti. Camide oluşturulan sıcak atmosfer, geceye katılanların manevi duygularını pekiştirdi.

Kandil İkramlarıyla Dolu Bir Gece

Etkinlik sonunda camiye gelen vatandaşlara, geleneksel kandil simidi ve şerbet ikram edildi. Bu ikramlar, kutlamalara lezzet katarken toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin de önemli bir simgesi oldu.

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