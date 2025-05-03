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Beyaz Kelebekler'in Unutulmaz Anısı: Trafik Güvenliği İçin Ses Verdiler

Beyaz Kelebekler grubu, 55 yıl önceki trafik kazasını anlattığı kampanya ile sürücüleri kural ihlallerine karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:56
Beyaz Kelebekler'in Unutulmaz Anısı: Trafik Güvenliği İçin Ses Verdiler

Beyaz Kelebekler, müzik kariyerlerinin yanı sıra bir trajedi ile de anılan trafik güvenliğine dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. 1970 yılında yaşanan ve 3 can kaybıyla sonuçlanan kazayı, "Son Yolculuk" isimli kampanya filminde anlattı.

Grup üyeleri, Trafikte Haklarım Derneği'nin düzenlediği Karayolu Trafik Haftası kapsamında hazırlanan bu projede, sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül sonuçları hakkında önemli mesajlar verdi. 19 Ocak 1970'te gerçekleşen kazada Behzat Kutlubağ, Rıfat ve Altan Eke kardeşler hayatını kaybederken, Ülkü Üst Sarpkan ve Bülent Ortaç yaralanmıştı.

Kampanya filminde yer alan Sarpkan, Ortaç ve Ender Akacan, bu trajik kazanın hatırlatılmasıyla trafik kazalarında sürücü hatalarına dikkat çekti. Bülent Ortaç, o anları şöyle anlatıyor: "Neşeli bir yolculuk yapıyorduk, ama yorgunluk yüzünden uyuyakaldım. Gözümü açtığımda alevler içerisindeydim. Üç arkadaşım yanımda yoktu, sadece iki kişi hayatta kalmıştık."

Ülkü Üst Sarpkan ise aracın hızını fark ederek arkadaşlarını uyarmaya çalıştığını belirtti ve ekledi: "Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun." Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarını sıkça andığını ifade eden Sarpkan, pek çok genç yaşta hayatlarını kaybettiklerine vurgu yaptı.

Grubun kurucularından Ender Akacan, konser için önceden gelen araçta olduğunu ve kazayı duyduğunda büyük bir yıkım yaşadığını anlattı. Akacan, "Arkadaşlarımız plaklarını göremeden hayatını kaybetti." diyerek hatıralarını taze tuttu.

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, bu trajik olayın toplumsal hafızada derin yaralar açtığını belirtti. Usta, sürücü hatalarına karşı farkındalığı artırmak için "Son Yolculuk" kampanyasını geliştirdiklerini ve İçişleri Bakanlığı’nın da desteğini aldıklarını açıkladı.

Usta, trafik kazalarının açtığı yaralara dikkat çekerek, "Sadece 2015 yılından bu yana kazalarda 60 binden fazla can kaybı yaşandı. Her 10 kazadan 9'u sürücü kusurundan kaynaklanıyor." dedi. Aşırı hız, şerit ihlali gibi suçların ölümcül sonuçlar doğabileceğini vurguladı.

Beyaz Kelebekler müzik grubu üyeleri, 1970 yılında konsere giderken meydana gelen ve 3 kişinin...

Beyaz Kelebekler müzik grubu üyeleri, 1970 yılında konsere giderken meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını, "Son Yolculuk" isimli kampanya filminde anlattı.

Beyaz Kelebekler müzik grubu üyeleri, 1970 yılında konsere giderken meydana gelen ve 3 kişinin...

Beyaz Kelebekler müzik grubu üyeleri, 1970 yılında konsere giderken meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını, "Son Yolculuk" isimli kampanya filminde anlattı.

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