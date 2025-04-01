Beyaz Saray: 2 Nisan 2025, Amerikan Tarihinin Dönüm Noktası Olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük tarifelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, 2 Nisan 2025'in modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacağını ifade etti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin bugüne kadar birçok ülke tarafından gümrük vergileri konusunda haksız bir şekilde vergilendirildiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini vurgulayan Leavitt, hangi ülkenin ABD’ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa, o ülkeye aynı miktarda vergi uygulanacağını açıkladı.

Leavitt, “2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor.” şeklinde konuştu.

Amerikalıların sömürüldüğü günlerin geride kaldığını söyleyen Leavitt, “Eğer ürününüzü Amerika’da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit.” dedi.

Trump'ın bu politikası sebebiyle büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Leavitt, bu politikanın nihayetinde Amerikan halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve herkesin bundan memnun olacağını ifade etti.

Başkan Trump da 2 Nisan'ı, “ABD’nin gerçek kurtuluş günü” olarak nitelendirerek, o gün karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlanacağını ve ABD’de üretilmeyen otomobiller için %25’lik gümrük vergisinin yine bu tarihte devreye gireceğini duyurdu.