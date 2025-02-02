Beyaz Saray, ABD Deniz Piyadelerinin Guantanamo Körfezi'ne Ulaştığını Duyurdu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Guantanamo Körfezi'ne ABD Deniz Piyadelerinin ulaştığını duyurdu. Resmi açıklama, X sosyal medya platformunda yapıldı.

Paylaşılan mesajda, ABD Deniz Piyadeleri ile bir askeri uçağın fotoğraflarına yer verildi ve "ABD Deniz Piyadeleri, yasa dışı yabancılara ev sahipliği yapacak Guantanamo Körfezi'ne ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Deniz Piyadelerinin, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmen Operasyon Merkezi'ni genişletmek için destek vereceği belirtildi. Bu adımın, Başkan Trump'ın Amerikalıları ve ulusu güvenli kılma misyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

"Sadece En Kötüler Gönderilecek"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, NBC News’e verdiği röportajda, "sadece en kötülerin, kötü aktörlerin" Guantanamo Körfezi'ne gönderileceğini ifade etti ve ABD Savunma Bakanlığına verdikleri destek için teşekkür etti. Söz konusu kişilerin, ülkelerine geri gönderilene kadar burada tutulacağını belirten Noem, suçlulara öncelik verileceğine dikkat çekti.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.

B.M.'den Uyarı

Birleşmiş Milletler, Trump'ın planına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir" uyarısında bulundu.