Beyaz Saray: ABD, Hamas'ın Kabul Ettiği Gazze Ateşkes Planını Tartışıyor

Beyaz Saray, Hamas'ın dünkü ateşkes teklifini tartıştığını açıklarken Leavitt ve Trump'ın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:33
Beyaz Saray: ABD, Hamas'ın Kabul Ettiği Gazze Ateşkes Planını Tartışıyor

Beyaz Saray Hamas'ın Kabul Ettiği Gazze Ateşkes Planını Tartışıyor

Leavitt günlük basın toplantısında konuştu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze'deki çatışmaları sona erdirmeye odaklandığını söyledi. Leavitt, başkanın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarının yanı sıra dünyadaki diğer çatışmalar üzerinde de çalıştığını belirtti.

Hamas teklifinin kabulü ve ABD'nin yaklaşımı

AA muhabirinin, Hamas'ın dünkü açıklamayla kabul ettiğini duyurduğu Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes planını ABD'nin destekleyip desteklemediği yönündeki sorusuna Leavitt, Başkanın dünkü sosyal medya paylaşımı sonrasında Hamas'ın teklifi kabul etmesinin tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti. Leavitt, ABD'nin bu teklifi tartışmaya devam ettiğini vurguladı.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşü konusunda görüşlerini dile getirdi. Trump paylaşımında, esirlerin dönüşünün ancak Hamas ile yüzleşilmesi ve grubun yok edilmesi halinde mümkün olacağını savundu ve sürecin hızlanmasının başarı şansını artıracağını belirtti.

Hamas ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu

Hamas, dün yaptığı açıklamada Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği ve Hamas ile Filistinli diğer grupların ara bulucu ülkelere bu kabulü ilettikleri kaydedildi.

Öne çıkan nokta: Beyaz Saray, Hamas'ın kabul ettiği planı halen tartışıyor; Trump ve sözcüsü Leavitt'in açıklamaları sürecin takip edildiğini gösteriyor.

