Beyaz Saray: BM'de yürüyen merdiven kasıtlı durdurulduysa işten çıkarılsın

Beyaz Saray, Donald ve Melania Trump'ın BM'de yürüyen merdiveninin kasıtlı durdurulması iddiasında sorumlunun derhal işten çıkarılmasını ve soruşturulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:15
Beyaz Saray'tan BM'deki yürüyen merdiven açıklaması

Leavitt: Kasıtlıysa ilgili kişi derhal işten çıkarılmalı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile eşi Melania Trump'ın sabah karşılaştığı duruma ilişkin ABD merkezli X hesabından şunları yazdı: "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır."

Leavitt ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima ettiğini belirtti.

The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürüldü.

Beyaz Saray, iddialar kasıtlıysa sorumluların derhal işten çıkarılması ve konuyla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

