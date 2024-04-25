Beyaz Saray'dan Erdoğan ziyareti ile ilgili açıklama: Biden görüşmeyecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleşmeyecek.

İlk olarak Washington'a resmi davetli olarak gideceği iddia edilen Erdoğan'ın, 9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki liderin Beyaz Saray'da bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Ancak, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin resmi bir program olmadığını doğruladı. Bu açıklama, Erdoğan'ın Biden ile olan görüşmesine dair beklentileri azalttı. İki lider son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi

