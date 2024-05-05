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TCKN son hanesi 2,6,4,0,8 ile bitene 25.000 TL'lik piyango! Başvurmayan hakkını kaybedecek

T.C numarası ile 25.000 TL almak isteyenlere müjde geldi. Hiçbir belgeye ve kefile ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz bu kredinin detayları neler?

Yayın Tarihi: 05.05.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:39
TCKN son hanesi 2,6,4,0,8 ile bitene 25.000 TL'lik piyango! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Ziraat Bankası emekli ve sigortalı çalışanlara yönelik cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya ile banka hızlı işlem ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Başvurular için yalnızca 11 haneli T.C kimlik numarası yeterli olup başvurular anında sonuçlanarak ödemeler hesaplara aktarılıyor.

Kefilsiz Belgesiz 25.000 TL Kredi Fırsatı

Hiçbir belge ve kefil istemeyen bu avantajlı destek kredisi vatandaşların maddi zorluklarını gidermeye yardımcı olacak nitelikte. Bu krediyi kullanabilmek için gerekli olan tek şart kredi notunuzun iyi olması olarak gösteriliyor. Geçmiş dönemdeki ödemelerinizde herhangi bir sıkıntı yoksa bu krediden T.C kimlik numaranız ile faydalanmanızda herhangi bir engel bulunmuyor.

TCKN son hanesi 2,6,4,0,8 ile bitene 25.000 TL'lik piyango! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Ziraat Bankası müşterilerine sunduğu uygun kredi koşullarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Banka kredi başvuru sürecinde müşterilerin kredi notu ve puanını titizlikle değerlendirerek kredi onayı veriyor. Şu anda devam eden kampanya kapsamında belgesiz olarak 25.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunulurken faiz oranları başvuru sahibinin kredi puanına göre değişiklik gösteriyor.

Banka açıklamasında belirlenen faiz oranının %5,34 olduğunu belirtiyor. Örnek bir ödeme planına göz önüne alındığında 25.000 TL kredi için aylık taksit tutarının 1.905,60 TL olduğu görülürken toplam geri ödeme miktarının ise 68.726,60 TL olarak hesaplandığı açıklandı. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın resmî web sitesi veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi alabilirler.

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