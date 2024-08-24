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Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Sürecine Dair Açıklama

Beyaz Saray, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin yapıcı ilerlediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:48
Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Sürecine Dair Açıklama

Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması

Beyaz Saray, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin "yapıcı" bir şekilde ilerlediğini duyurdu.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Kahire'de süren anlaşma görüşmeleri hakkında, "Bu süreçte yapıcı istişareler gerçekleşiyor" dedi.

Kirby, müzakerelerin ilerlediğini vurgulayarak, "Kritik olan, her tarafın bu görüşmelere dahil olması ve tarafların uygulama aşamasına geçmek için çalışmalarını sürdürmesidir" şeklinde konuştu.

İddialara Yanıt

Sürecin "neredeyse çöküşte olduğuna dair" çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirten Kirby, "İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın da bir araya gelerek uygulama için çalışmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kirby, ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün de müzakerelere katılacağını sözlerine ekledi.

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