Beyaz Saray'dan kritik açıklama: Türkiye'nin F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu belirtti

ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'den beklentilerini karşılaması durumunda F-35 projesine yeniden dahil olabileceğini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray'dan kritik açıklama: Türkiye'nin F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu belirtti
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ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'den beklentilerini karşılaması durumunda F-35 projesine yeniden dahil olabileceğini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

F-35'ler hakkında bir soru üzerine günlük basın toplantısında konuşan Kirby, Türkiye'nin F-16'lar aldıktan sonra F-35 projesine yeniden katılıp katılamayacağına dair bir soruya, bu konuda henüz bir değişiklik veya yeni bir durum olmadığını söyledi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." diye konuştu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye ziyaretinde, S-400 füze savunma sistemi meselesinin çözüme kavuşturulması durumunda Türkiye'nin F-35 projesine tekrar dahil olmasından memnun olacaklarını ifade etmişti.

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