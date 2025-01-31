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Beyaz Saray'dan Suriye'ye Asker Sevkiyatı Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'deki asker sayısını gözden geçirebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:05
Beyaz Saray'dan Suriye'ye Asker Sevkiyatı Açıklaması

Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: Asker Sevkiyatında Esneklik

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'den asker çekme olasılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Leavitt, bir basın mensubunun "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır," şeklinde yanıtladı.

Öte yandan, Trump dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekmekle ilgili bir değerlendirme yapmadı; "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok," ifadelerini kullandı.

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