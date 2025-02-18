Beyaz Saray, Elon Musk'ın Hükümet Yetkilerini Red Etti

Beyaz Saray'dan Açıklama: Elon Musk'ın Yetkisi Yok

Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump döneminde kıdemli danışman olarak görev yaptığını ancak bu görev kapsamında hükümet kararlarında resmi veya fiili yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Mahkeme Dosyasında Gerçekler Ortaya Çıktı

Demokrat yetkililerin Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) karşı açtığı davayı gören Yargıç Tanya Chutkan, Fisher'den Musk'ın hükümetteki rolüne ilişkin bilgi talep etti. Fisher, mahkemeye sunduğu belgede, "Diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi Musk'ın da kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili yetkisi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Musk'ın DOGE'nin çalışanı olarak görev yapmadığı ve resmen Beyaz Saray'a bağlı olarak çalışmadığı bilgisi de dosyada vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin DOGE'yi yöneteceğini açıklamıştı.