Beyaz Saray, Orta Doğu'da Topyekun Savaş İstemiyor

Beyaz Saray'dan Ortadoğu Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin azaltılması için acil bir 21 günlük ateşkes çağrısını yineledi. Jean-Pierre, bu tür bir savaşın bölgede hiçbir sorunun çözümü olmadığını vurguladı.

Gerginlik Tırmanmasın

Jean-Pierre, düzenlediği basın brifinginde, mevcut yüksek gerginliğin daha da artmamasını istediklerini ifade etti. Bu amaçla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında New York'ta yoğun diplomasi yürütüldüğünü belirtti.

Uluslararası Destek

ABD'li Sözcü, yapılan diplomasi çabaları sonucunda G7 ülkeleri ve çeşitli Arap devletlerinin de desteğiyle, İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil geçici ateşkes çağrısı yapıldığını aktardı. Tüm taraflara bir kez daha bu ateşkese uyma çağrısında bulundu.

ABD ve Fransa'nın Koordinasyonu

İki ülkenin, Avrupa Birliği ve 8 diğer ülkeyle birlikte ortak bir açıklama yaparak, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların son bulması ve diplomasiye fırsat tanınması için ateşkes çağrısı yaptığı ifade edildi.

İsrail’in Devam Eden Operasyonları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta yaptığı açıklamada Hizbullah'a yönelik saldırıların, ''hedeflerine ulaşıncaya kadar'' sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Jean-Pierre ise İsrail tarafından gelen olumsuz açıklamalarla ilgili detay vermekten kaçındı.