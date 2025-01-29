Beyaz Saray: Trump’ın Görevden Alma Yetkisi Tam

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın yürütmenin başı olarak istediği kişiyi görevden alma hakkına sahip olduğunu duyurdu.

Trump’ın Yetkileri Konusunda Açıklama

Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın ikinci döneminin ilk basın brifinginde yürütme organının başında bulunan Trump’ın yetkilerini gündeme getirdi. Leavitt, Trump’ın görevinin ilk haftasında federal çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği görevden almalarla ilgili soruları yanıtladı.

27 yaşındaki Leavitt, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir" şeklinde ifade etti. Beyaz Saray, Başkan Trump’ın görevden aldığı isimler arasında, kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith gibi isimlerin olduğunu belirtti.

Demokratların Tepkisi

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak’ta göreve başladıktan sonra başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok federal kurumda görev yapan kişilerin işine son vermişti. Kongredeki Demokratlar, Trump’ın görevden aldığı isimler konusunda eleştirilerini dile getirerek, durumu sorguladılar.

Leavitt, Beyaz Saray’ın Trump’ın bu konuda yetkisine ilişkin kararını vurguladı ve Başkan’ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını açıkladı.