Beyaz Saray, Trump-Putin’in Alaska Zirvesinden Fotoğrafı Paylaştı

Beyaz Saray, Trump ve Putin'in Alaska'daki zirveden görüşme öncesi fotoğrafını X üzerinden paylaştı; paylaşımda 'Barışın Peşinde' teması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:49
Zirve öncesi kare sosyal medyada yayımlandı

Beyaz Saray, Alaska eyaletinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, görüşme başlamadan önce çekilen fotoğrafını paylaştı.

Paylaşım, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, zirve başladıktan kısa bir süre sonra yapıldı.

Fotoğrafta iki liderin gülümseyerek çektirdiği görülüyor; açıklamada zirvenin teması olan 'Barışın Peşinde' ifadesi ile ABD ve Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin'in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamlamalarının ardından 'Alaska 2025' yazılı platformda çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı.

Bu fotoğrafın açıklamasında, 'Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska'da tarihi zirve.' ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

Trump daha önce, 'Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.' demişti.

Trump ayrıca, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yineledi.

