Beykoz Başsavcısı Duman'dan Bilecik Valisi Sözer'e Veda Yemeği

Beykoz'da Duygusal Veda Yemeği

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bilecik Valiliğine atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer için anlamlı bir veda yemeği düzenledi. Etkinlik, Riva'da bulunan Bozdağ Film Platoları'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Yemeğe Başsavcı Duman'ın yanı sıra, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Gürzel ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı.

Kaymakam Sözer'den Duygusal Konuşma

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Sözer, Beykoz'da görev yapmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini, ilçe halkına hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Dirilişten kurtuluşa giden, Osmanlının kuruluşunda başkentlik yapan bu aziz şehre atanmak, ayrı bir mutluluk." dedi.

Başsavcı Duman'ın Teşekkür Mesajı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcı Barış Duman da, Bilecik Valiliğine atanan Sözer ile çalışmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Program boyunca Faik Oktay Sözer'e çeşitli hediyeler takdim edildi ve etkinlik dua ile sona erdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman (sağda), Bilecik Valiliğine atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer (solda) için veda yemeği düzenledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman (sağda), Bilecik Valiliğine atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer (solda) için veda yemeği düzenledi.