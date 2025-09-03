DOLAR
Beykoz Çayır Festivali'nde Elektrik Akımına Kapılan Gencin Ölümünde 4 Kişi Tutuklandı

Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B.'nin ölümüyle ilgili 5 kişiden 4'ü 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:31
Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Çayır Festivali esnasında, dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B.'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A., hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı; O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Seyri

Olay, 30 Ağustos'ta festivalde dondurma satışı yapan akrabasına yardım etmek için standa giden İbrahim B.'nin bulunduğu sırada elektrik akımına kapılmasıyla gerçekleşti. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, adli süreç devam ediyor.

