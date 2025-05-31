DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.053.546,86 1,08%

Beykoz'da 12 Günlük Kayıp: Hüseyin Karakuş'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da 12 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'un arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 13:07
Beykoz'da 12 Günlük Kayıp: Hüseyin Karakuş'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da 12 Gün Süren Kayıp Arama Çalışmaları

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları devam ediyor. Fatih Mahallesi’ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Karakuş'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kamera Görüntüleri İncelendi

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Karakuş'un evinden çıkarak ormanlık alana geçtiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu alandan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu da belirlendi.

Arama Çalışmaları Sürdürüyor

Hüseyin Karakuş'un bulunması için ormanlık alanında ve yakınlardaki Elmalı Barajı'nda yoğun arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD koordinesindeki bu çalışmalara, UMKE, itfaiye ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ilçe belediyesi ekipleri de destek vermekte.

Aile, sevdiklerinin bir an önce bulunmasını umarak, yetkililerden ve halktan yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları...

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor. Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları...

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor. Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 28 Yaralı
2
Polonya Cumhurbaşkanı Seçimi İçin İkinci Tur Heyecanı
3
Taşkent ile Trabzon Arasında Yeni Uçak Seferleri Başladı
4
Trabzon'da Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Murat Kurum'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı
7
3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor: Aile Teması Öne Çıkıyor

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı