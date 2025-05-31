Beykoz'da 12 Günlük Kayıp: Hüseyin Karakuş'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da 12 Gün Süren Kayıp Arama Çalışmaları

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları devam ediyor. Fatih Mahallesi’ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Karakuş'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kamera Görüntüleri İncelendi

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Karakuş'un evinden çıkarak ormanlık alana geçtiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu alandan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu da belirlendi.

Arama Çalışmaları Sürdürüyor

Hüseyin Karakuş'un bulunması için ormanlık alanında ve yakınlardaki Elmalı Barajı'nda yoğun arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD koordinesindeki bu çalışmalara, UMKE, itfaiye ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ilçe belediyesi ekipleri de destek vermekte.

Aile, sevdiklerinin bir an önce bulunmasını umarak, yetkililerden ve halktan yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor. Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor. Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.