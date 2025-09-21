Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi

Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği düzenlendi

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş öncülüğünde yürütülen Doğaya Kanat Açtık projesi kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği Beykoz'da yapıldı.

Gözlemde öne çıkan türler ve katılım

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya kulak veren yüzlerce doğasever, başta kartal, şahin ve atmaca olmak üzere göçmen yırtıcı kuşların uçuşunu izleme fırsatı buldu. Katılımcılar gün doğumuyla birlikte Beykoz'daki gözlem noktasına gelerek etkinliği takip etti.

Aileleri ve arkadaşlarıyla farklı bir hafta sonu deneyimi yaşamak isteyenler arasında Hollandalı bir çift de yer aldı. Doğaseverler, dürbünlerin yanı sıra çıplak gözle de kuşları gözlemledi ve bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Uzman sunumları ve etkinlik programı

Gözlemler sırasında katılımcılar, Alper Tüydeş'in yanı sıra doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları Pedram Türkoğlu, Ali Şenel, Ümit Yardım ve Seymen Bozaslan'dan kuşlar ve göç hareketleri hakkında bilgi aldı. Etkinliğe oyuncu Hare Sürel ile komedyen Alpay Erdem de katıldı.

Gün boyu süren etkinlik, katılımcıların yırtıcı kuşların hareketlerini takip etmesi ve bilgi paylaşımıyla gün batımında sona erdi.