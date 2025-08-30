DOLAR
Beykoz'da dondurma standında elektrik çarpması: 18 yaşındaki genç öldü

Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; stand sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:06
Beykoz'da dondurma standında elektrik çarpması: 18 yaşındaki genç öldü

Olayın ayrıntıları

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde meydana gelen olayda, festival alanındaki bir dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim B elektrik akımına kapıldı.

İbrahim B, festivale dondurma satışı yapan akrabasına yardım ettiği sırada, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim B, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İbrahim B kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.

