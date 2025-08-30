Beykoz'da dondurma standında elektrik çarpması: 18 yaşındaki genç öldü
Olayın ayrıntıları
Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde meydana gelen olayda, festival alanındaki bir dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim B elektrik akımına kapıldı.
İbrahim B, festivale dondurma satışı yapan akrabasına yardım ettiği sırada, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim B, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İbrahim B kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.