Beykoz'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Beykoz'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açma Olayı

Beykoz'un Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen düğün konvoyunda, havaya ateş açan iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Olayın Ayrıntıları

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, konvoyun içinde havaya ateş açan şahısların kimliğini tespit etmek için araçların plakalarını inceledi ve şüphelilerin Y.T.M. ile B.A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Yakalanması

Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nde bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ekipler, her iki birey hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adli işlem başlatırken, 5729 sayılı "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan da idari işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür bir olayın tekrarlanmaması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.