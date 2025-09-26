Beykoz'da evini yakan şüpheli ambulans ve araçlara zarar verip gözaltına alındı

Yenimahalle Mahallesinde ikamet eden S.Ç. (47), 25 Eylül'de oturduğu evi ateşe verdi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesine yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler müdahale ederken, S.Ç. olay sırasında bölgeye gelen ambulans ve polis aracına ile sokaktaki bazı otomobillere zarar verdi.

Müdahale ve gözaltı

Polis ekipleri, şüpheli S.Ç.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mağdurun sağlık durumu

Yangında dumandan etkilenen anneannesi M.B. (93), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.