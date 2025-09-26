Beykoz'da evini yakan şüpheli ambulans ve araçlara zarar verip gözaltına alındı

Yenimahalle'de S.Ç. (47) 25 Eylül'de evini ateşe verdi; ambulans, polis aracı ve sokaktaki otomobillere zarar verdi, anneannesi M.B. (93) dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:24
Yenimahalle Mahallesinde ikamet eden S.Ç. (47), 25 Eylül'de oturduğu evi ateşe verdi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesine yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler müdahale ederken, S.Ç. olay sırasında bölgeye gelen ambulans ve polis aracına ile sokaktaki bazı otomobillere zarar verdi.

Müdahale ve gözaltı

Polis ekipleri, şüpheli S.Ç.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mağdurun sağlık durumu

Yangında dumandan etkilenen anneannesi M.B. (93), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

