Beykoz'da Karadeniz kıyılarında 2 günlük denize girme yasağı

Beykoz'da Karadeniz kıyılarında denize girme yasağı

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Detaylar

Açıklamada, dalga yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle bölgedeki kıyı alanlarında alınan yasağın uygulanacağı ifade edildi. Söz konusu yasak, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı olan tüm ilgili alanları kapsıyor.

Vatandaşlardan, resmi duyurular ve yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri istendi.