DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.692,05 0,48%
BITCOIN
4.523.432,5 2,03%

Beykoz'da Karadeniz kıyılarında 2 günlük denize girme yasağı

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde iki gün denize girme yasağı ilan etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:05
Beykoz'da Karadeniz kıyılarında 2 günlük denize girme yasağı

Beykoz'da Karadeniz kıyılarında denize girme yasağı

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Detaylar

Açıklamada, dalga yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle bölgedeki kıyı alanlarında alınan yasağın uygulanacağı ifade edildi. Söz konusu yasak, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı olan tüm ilgili alanları kapsıyor.

Vatandaşlardan, resmi duyurular ve yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri istendi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatikan, Herzog Görüşmesinde İki Devletli Çözümü Vurguladı
2
Çin-Zimbabve İlişkileri 'Ortak Gelecek' Topluluğuna Yükseltildi
3
İran’da Hatemu'l Enbiya Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi Atandı
4
Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Ankara'da Kabul Etti
5
Federal Meclis Önünde Savaş Bölgelerindeki Çocuklara Dikkat Çekildi
6
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Iğdır'da motosiklet kazası: Yusuf E. hayatını kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı