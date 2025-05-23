Beykoz'da Seyir Halindeki İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Beykoz'da İETT Otobüsünde Yangın Olayı

Beykoz'da, Riva Caddesi üzerinde seyir halindeki bir İETT otobüsü kadın sorunuyla karşılaştı. 137 hat numaralı otobüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Flaş bir şekilde büyüyen alevler, yolcuların yardımıyla şoför tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, ciddi bir can kaybı yaşanmadan kısa sürede söndürüldüğü için otobüsteki yolcular sakin bir şekilde durumu atlattı.

Yangın sonrasında otobüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, yetkililer yangının sebebini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.