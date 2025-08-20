DOLAR
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı

Polonya'nın Osiny beldesinde tanımlanamayan bir cismin mısır tarlasına düşüp patladığı bildirildi; ölen veya yaralanan yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:04
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı

Olayın Özeti

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ülkenin doğusunda bulunan Lukow County'e bağlı Osiny beldesindeki bir mısır tarlasına henüz tanımlanamayan bir cismin düştüğü ve patladığı bildirildi.

Olay Yeri ve Hasar

Haberde patlamanın, Ukrayna sınırına 100 kilometre yakında bulunan bölgede meydana geldiği belirtilirken, polisten yapılan açıklamada olayda ölen veya yaralanan olmadığı vurgulandı. Patlama sonucu bazı evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.

Olay yerinde kömürleşmiş metal ve plastik kalıntıları bulunduğu ve geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

Resmi Açıklamalar

Polonya Hava Hareketleri Merkezi ilk belirlemelere göre cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceğini bildirdi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı ise, Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini, ancak güvenlik kapsamında hava sahasının kontrol edildiğini açıkladı.

Soruşturma ve olay yeri incelemeleri sürüyor; yetkililer değerlendirmelerin sonuçlarını paylaşacaklarını belirtti.

