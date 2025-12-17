Samsun: Eski Daire Başkanı Bahattin K. Rüşvet Davasında Yeniden Yargılanıyor

Samsun'da rüşvet aldığı iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. ile rüşvet verdiği öne sürülen müteahhit Y.T. hakkında yargılama, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden başladı.

İddialar ve operasyon

Dönemin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Mustafa Demir'in 28 Eylül 2020 tarihinde yaptığı ihbar üzerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, Bahattin K.'nın müteahhit Y.T.'den çay paketleri içinde rüşvet aldığı, ailesiyle birlikte Rize İkizdere'deki bir termal otelde konakladığı ve 5 bin 977 liralık konaklama faturasının Y.T.'ye ait şirket tarafından ödendiği tespit edildi.

KOM ekiplerinin takibinde, Bahattin K.'nin aracında çay paketi altında gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira ele geçirildi. İncelemelerde, Bahattin K.'nin telefon görüşmelerinde Y.T.'den daha fazla para talep ettiği ve rüşvet alışverişinin farklı tarihlerde, çay paketleri içine gizlenen paraların araçlara bırakılması yöntemiyle sürdüğü belirlenmişti.

Yargı süreci ve bozma kararı

Operasyon kapsamında her iki şüpheli de 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklandı. Y.T., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 20 Ekim 2021 tarihinde karara bağlandı ve mahkeme her iki sanığı da 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı; Bahattin K.'nin tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından yapılan itiraz üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, menfaat sağlanıp sağlanmadığının netleştirilmesi amacıyla 3 Sayıştay denetçisi ve bir mali müşavirden rapor alınması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

Beklenen raporlar ve sonraki adımlar

Bozma kararıyla yeniden başlayan yargılamada, mahkeme tarafların ceza ile cezalandırılması yönünde karar verebilmesi için 3 Sayıştay denetçisinden gelecek raporların beklenmesine hükmetti. Dava, raporların gelişinin beklendiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

BAHATTİN K.