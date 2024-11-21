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Beylikdüzü'nde AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığına taşla saldıran şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:41
Beylikdüzü'nde AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın camına parket taşlarıyla saldıran şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Kasım tarihinde saat 02.00 sularında meydana gelen olayda, bir şüpheli, iki kaldırım taşını ilçe başkanlığı binasının camına atarak kırdı. İstanbul Emniyeti, olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen E.Z. (23) isimli şahıs, Başakşehir'deki ikametinde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde, sigara kağıdı, bir telefon ile olay anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında, "hakaret" suçundan arandığı, daha önce açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

E.Z.'nin verdiği ifadede, psikiyatri tedavisi gördüğünü ve olay gecesi aşırı alkollü olduğu için neler yaşandığını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca, bu yıl içerisinde bir hastanenin psikiyatri bölümünde toplamda 4 kaydı olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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