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Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 62 Saattir Kontrol Altında Tutulamıyor

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını, itfaiye ekiplerinin büyük çabalarına rağmen 62 saattir sürüyor. Yangın bölgesi güvenlik önlemleriyle kapatılmış durumda.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:28
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 62 Saattir Kontrol Altında Tutulamıyor

Beylikdüzü'nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi'nde, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 62 saattir devam ediyor.

Yangın, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin sevk edildiği yangında, fabrikanın bazı bölümleri kısmen çökmesine neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı kapattı. Ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Fabrikada yıkılma riski bulunduğu için yangına doğrudan müdahalede bulunulamıyor; robotik araçlarla ya da dışarıdan müdahale ile alevlerin söndürülmesi amaçlanıyor.

Yangının meydana geldiği alanda yoğun şekilde siyah duman çıkarken, 62 saat süren müdahaleler sonucunda alevli bir yangın olmadığı görülüyor. Olay bölgesine giden yollar, polis tarafından kapatıldı ve sivil araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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