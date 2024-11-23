Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde plastik ev gereçleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının olduğu fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri

Yangın ihbarının alınmasının ardından Beylikdüzü itfaiye ekiplerinin yanına, çevre ilçelerden ve İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olası tehlikeleri azaltmaya çalışıyor. Bu arada, ambulansların da olay yerinde hazır bekletildiği öğrenildi.

Fabrika içerisindeki alevlerin kontrol altına alınması amacıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.