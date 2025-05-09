Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı

Beylikdüzü'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobil ve motosiklete çarptı. Olay, Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi'nde gerçekleşti.

Tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada bir otomobil ile motosiklete çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol sonucu, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.