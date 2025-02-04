Beylikdüzü'nde İmar Değişikliği Tartışmaları: Sağlık ve Dini Tesis Alanları Gündemde

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde İmar Değişikliği Gündemi

Beylikdüzü Belediye Meclisi, sağlık ve dini tesis alanındaki imar değişikliği ile ilgili tartışmalara sahne oldu. Şubat ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirildi. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bazı parseller üzerine yapılan imar planı değişiklikleri, meclis üyeleri arasında çekişmeli bir tartışmaya yol açtı.

AK Parti'li Özden Bilgiş'in Eleştirileri

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluklarını net bir şekilde belirleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na dikkat çekti. Bilgiş, CHP'li yönetimin kanuna aykırı hareket ettiğini belirterek, "Görev ve yetki tanımları bu kadar açıkken neden ısrarla bu hataya düşülüyor?" ifadelerini kullandı. Bilgiş, ayrıca, belediye tarafından hazırlanan imar planının onaylanmadığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi CHP yönetiminde olmasına rağmen bu işlemlerin neden usulüne uygun yapılmadığını sorguladı."

Bilgiş, hastane alanı ve dini tesis alanlarının kaldırılmasının, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve müftülük tarafından reddedildiğini belirterek, "Bu kadar hukuksuz hareket etme cesareti nedir?" dedi. Ayrıca, vatandaşların teslim ettiği arsa alanlarının gelecekte ticaret+konut alanına dönüştürülme riski hakkında uyarılarda bulundu.

Başkan Çalık'tan Yanıt

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapılanların sağlık tesisi alanları ile ilgili olduğunu ifade ederek, "SGK, borçlarımıza karşılık bu alanları talep etti. Biz de gerekli plan teklifini hazırladık." şeklinde bilgi verdi. Çalık, Bilgiş'in eleştirilerine yanıt vererek, "Hanımefendi, bu süreçte sizlere danışacak değiliz, biz işimizi biliyoruz." diye konuştu.

Sonuç olarak, imar değişikliği önergesi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Bu durum, Beylikdüzü'nde sağlık ve dini tesis alanları üzerine yeni tartışmaları beraberinde getireceğe benziyor.