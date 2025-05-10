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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Yaralı Sayısı 40'a Yükseldi

Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 40 kişi yaralandı. Vali Davut Gül, durumu açıkladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:51
Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Yaralı Sayısı 40'a Yükseldi

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Yaralı Sayısı 40'a Yükseldi

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı" dedi.

Kaza, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir metrobüsün, başka bir metrobüs tarafından arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gül, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Gül, kazayı öğrendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hastaneleri ziyaret ettiklerini belirterek, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Gül, "Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Kurumların kendi içindeki idari süreçler de aynı şekilde başlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar. Bunun duramama sebebi nedir, incelemeler, hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarptığı kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu. Vali Gül, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarptığı kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu. Vali Gül, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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